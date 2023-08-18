صحة المنيا.. خدمات طبية لــ  163 ألف و 636 مواطنًا بالعيادات الخارجية

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمحافظة، من خلال ادارة الطب العلاجي ، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

واوضح وكيل الوزار ة ، انه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 163 الف و 636 مواطنا، وتقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، لــ 55 الف و 280 حالة ، و ذلك على مدار شهر يوليو الماضى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، بتوفير خدمة طبية لائقة ، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة ، و تحت رعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا .

واوضح الدكتور عاصم كمال مدير الادارة العامة للطب العلاجى بالمنيا ، ان إدارة الطب العلاجي تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ، بالإضافة ، إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بتكثيف المرور على المستشفيات والمنشآت الصحية ، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين بمحافظة المنيا

واوضح ، انه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـــ 163636 مواطنا، وانه تم اجراء 6989 عملية جراحية ، و 587 حالة ولادة ؛ بالإضافة ، إلى تقديم خدمات غسيل كلوى لــ 1041 مريض ، بإجمالى 12561 جلسة غسيل كلوى ؛ وتقديم خدمات علاج طبيعى لــ 1688 مريض ، بإجمالى 7004 جلسة علاج طبيعى ؛

بالاضافة ، إلى تقديم خدمات اشعة عادية لــ 17776 حالة، و تقديم خدمات اشعة تلفزيونية لــ 4825 حالة ، وتقديم خدمات اشعة مقطعية لــ 1553 حالة؛ بالإضافة، إلى عمل 44825 تحليل لــ 14232 مريض ؛ ورسم قلب لــ 3678 حالة، بالأضافة ، إلى 12 حالة دوبلر؛ و 267 ايكو، و 94 c.arm .

واضاف ، انه تم تقديم خدمات طبية باقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، لــ 55280 حالة ، و تقديم خدمات عناية مركزة لــ 781 مريضا، بإجمالى 1951 يوم علاج؛ و تقديم خدمات حضانات لــ 675 طفل، بإجمالى 3509 يوم علاج.