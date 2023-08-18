الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا.. خدمات طبية لــ  163 ألف و 636 مواطنًا بالعيادات الخارجية

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية

اعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمحافظة، من خلال  ادارة الطب العلاجي ، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

واوضح وكيل الوزار ة ، انه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 163   الف و  636 مواطنا، وتقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال  والطوارئ بالمستشفيات،  لــ 55  الف و 280 حالة ، و ذلك على مدار  شهر يوليو    الماضى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، بتوفير خدمة طبية لائقة ، ورفع كفاءة الخدمات  الطبية المقدمة ، و تحت رعاية  اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا .

واوضح الدكتور عاصم كمال  مدير  الادارة العامة  للطب العلاجى  بالمنيا ،  ان إدارة الطب العلاجي تواصل تقديم  خدماتها بأعلى مستوى ، بالإضافة ، إلى متابعة  سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بتكثيف المرور  على  المستشفيات والمنشآت الصحية ، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة  بالمواطنين بمحافظة المنيا 

واوضح ، انه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـــ 163636  مواطنا،  وانه تم اجراء 6989  عملية جراحية  ، و 587  حالة ولادة ؛ بالإضافة ، إلى تقديم خدمات غسيل كلوى لــ 1041 مريض ، بإجمالى  12561 جلسة غسيل كلوى ؛ وتقديم خدمات علاج طبيعى لــ 1688  مريض ، بإجمالى  7004 جلسة علاج طبيعى  ؛ 

بالاضافة ، إلى تقديم خدمات اشعة عادية لــ 17776 حالة،  و تقديم خدمات اشعة تلفزيونية لــ 4825  حالة ، وتقديم خدمات اشعة مقطعية لــ 1553  حالة؛ بالإضافة، إلى عمل 44825  تحليل لــ 14232  مريض ؛ ورسم قلب لــ 3678  حالة، بالأضافة ، إلى 12 حالة  دوبلر؛ و 267   ايكو، و 94 c.arm .

واضاف ، انه تم تقديم خدمات طبية باقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ،  لــ 55280 حالة ، و  تقديم خدمات عناية مركزة لــ  781 مريضا، بإجمالى 1951 يوم علاج؛ و تقديم خدمات  حضانات لــ   675  طفل،  بإجمالى 3509 يوم علاج.

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