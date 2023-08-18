سقوط عصابة الشابو في قبضة مكافحة المخدرات بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطلين، أحدهما يقيم بناحية الكرنك دائرة مركز أبوتشت، والآخر يقيم بدائرة مركز فرشوط بمحافظة قنا، حال تواجدهما داخل سيارة ملاكى قيادة الثانى، وبحوتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والشابو.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة البحث الجنائي، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، وجرى ضبط المتهمين متلبسين بالحرز والحيازة، من خلال كمين اعد لهما بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، تفيد قيام عاطلين من خارج المحافظة بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة المركز وبعض مراكز المحافظة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ومن خلال التحريات الأولية التي قادها بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، عن قيام "ع . م . ع" عاطل، يقيم بناحية الكرنك دائرة مركز أبوتشت، و"ر . م . ع . إ" عاطل، ويقيم بدائرة مركز فرشوط بمحافظة قنا، بجلب كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع تمهيدا لترويجها على عملائهما بالمحافظة.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهمين داخل سيارة ملاكي قيادة الثانى، من خلال عمل كمين وبحوزتهما 2000 قرص تامولX 225 ، و200 جرام من مخدر الشابو، و2 سلاح أبيض، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي وقدره 300 جنيه.

التحفظ على المتهمين والمضبوطات

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما، والسلاح للدفاع عن النفس، والسيارة للتنقل وتوزيع المواد المخدرة.





تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.