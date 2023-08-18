متى تكون الغلظة في التعامل رحمة (ِشاهد)

أكد الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مفهوم الرحمة وفقا لتعريف العلماء هي، رقة في القلب تقتضي الإحسان إلى المرحوم، بمثابة شعور يتملك الإنسان.

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الرحمة عنوان الإسلام

وأوضح “المشد” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن الرحمة عنوان الإسلام، وفاتحة الكتاب وكل سورة من القرآن الكريم تبدأ بـ بسم الله الرحمن الرحيم، وجمعت بين صفتي الرحمة “الرحمن الرحيم”.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي حدثت على الرحمة ومنها قول النبي صل الله عليه وسلم، “الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء”، لافتًا إلى أن الرحمة ليس ضعف كما يعتقد الأشخاص.

الشدة قد تكون عين الرحمة

ونوه عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن الشدة قد تكون عين الرحمة، وهناك العديد من المواقف تحتاج إلى شدة، مشيرًا إلى أنه يجب على كل مسلم التحلى بالصفات الطبية دون التكبر على الآخرين، كما أن الغلظة تكون رحمة في بعض المواقف التي تستدعي الحفاظ على حياة الأخرين.