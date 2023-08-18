صحة المنيا تتابع أعمال السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، إستمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة، من خلال إدارة الصحة المهنية بالمرور والمتابعة لأعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية بمحافظة المنيا .

وذلك في إطار الإرتقاء بمستوى المنظومة الصحية ، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة، حيث اوضح انه تم المرور والمتابعة لــ 9 مستشفيات عامة ومركزي، ورمد ، وصدر ، وحميات ، على مستوى مدن ومراكز محافظة المنيا ، خلال الفترة من 1 حتى 14 اغسطس الجاري 2023

متابعة تشكيل جهاز ولجان السلامة والصحة المهنية

وأوضح الدكتور ميخائيل ماهر صدقى مدير إدارة الصحية المهنية ، ان المرور يأتى ضمن توجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية بالمحافظة ، حيث تم متابعة تشكيل جهاز ولجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، ومتابعة خطط واعمال الصيانة.

بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الطوارئ الخاصة بكل منشأة ، وعمل مناورات على خطة الطوارئ ، ومتابعة اعمال الكهرباء ، وغرف المولدات، ومتابعة وسائل الحماية المدنية كطفايات الحريق ، ومتابعة سجلات الصيانة ، ومتابعة اسطح المستشفيات ، والحرص على خلوها من الأشياء القابلة للأشتعال في ظل إرتفاع درجات الحرارة.

والتأكد من استيفاء الإشتراطات اللازمة بالنفايات ، والتأكد من تدريب جميع اعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وتدريب العاملين على أعمال الدفاع المدني.