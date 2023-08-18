الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا تتابع أعمال السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات

وكيل صحة المنيا
وكيل صحة المنيا

اعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، إستمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة، من خلال  إدارة الصحة المهنية بالمرور والمتابعة لأعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية بمحافظة المنيا .

وذلك في إطار الإرتقاء بمستوى المنظومة الصحية ، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة، حيث اوضح انه تم المرور والمتابعة لــ  9 مستشفيات عامة ومركزي، ورمد ،  وصدر ، وحميات ، على مستوى مدن ومراكز محافظة المنيا ، خلال الفترة من 1 حتى 14 اغسطس الجاري 2023 

متابعة تشكيل جهاز ولجان السلامة والصحة المهنية

وأوضح الدكتور ميخائيل ماهر صدقى مدير إدارة الصحية المهنية ، ان المرور يأتى ضمن توجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة  بالمتابعة الدورية والمستمرة  لأعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية بالمحافظة ، حيث تم متابعة تشكيل جهاز ولجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، ومتابعة خطط واعمال الصيانة.

بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الطوارئ الخاصة بكل منشأة  ، وعمل مناورات على خطة الطوارئ ، ومتابعة اعمال الكهرباء ، وغرف المولدات،  ومتابعة وسائل الحماية المدنية كطفايات الحريق ، ومتابعة سجلات الصيانة ، ومتابعة اسطح المستشفيات ، والحرص على خلوها من الأشياء القابلة للأشتعال في ظل إرتفاع درجات الحرارة.

والتأكد من استيفاء الإشتراطات اللازمة بالنفايات ، والتأكد من تدريب جميع اعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وتدريب العاملين على أعمال الدفاع المدني.