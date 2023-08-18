تعرف على الحالة المرورية في الدقهلية

شهدت الطرق الرئيسية في الدقهلية، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور. وشهدت شوارع وميادين محافظة الدقهلية انتظام حركة السيارات، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث

كما شنت اﻹدارة العامة لمرور الدقهلية، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامة المواطنين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة مرور الدقهلية من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية. وانتشر رجال المرور بربوع الميادين الرئيسية بالدقهلية لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.