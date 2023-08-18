الهدف من تطوير منطقة القاهرة التاريخية (ِشاهد)

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يؤكد أن الدولة المصرية لم يقتصر اهتمامها على إنشاء العاصمة الإدارية فقط لكنه شمل كل محافظات مصر.

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التطوير يشمل مشروعات طرق ومحاور ومحطات كهرباء

وأوضح “فياض” خلال استضافته مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، أن التطوير يشمل مشروعات طرق ومحاور ومحطات كهرباء ومباني ومدن جديدة، مشيرا إلى أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يهدف لجذب السياحة لا سيما مناطق أضرحة آل البيت التي كانت تعاني من الإهمال والباعة الجائلين والعشوائيات.

تطوير القاهرة التاريخية يحتاج لتطوير كيفية الوصول لهذه المناطق

ولفت إلى أن تطوير القاهرة التاريخية يحتاج لتطوير كيفية الوصول لهذه المناطق بشكل يليق حتى يصبح عنصر جذب جيد للسياحة، مؤكدا أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية وترميم الآثار يكلف الدولة أموالا كثيرة، كونه يهدف لإعادة الأثر لرونقه وتدعيمه بحيث لا يتأثر بعوامل الزمن، باعتباره جزء من تاريخ مصر.

