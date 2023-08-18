فريق نواه المنيا.. ينفذ عرضًا مسرحيًا بعنوان "فرصة تانية" لمناهضة ختان الإناث بمغاغة

نفذ فريق نواه المنيا ، عرضا مسرحيا بعنوان "فرصة تانية" لمناهضة ختان الإناث ، وذلك بمركز شباب دهروط بإدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال المحافظة ، وذلك بحضور حشد كبير من الشباب والفتيات .

وذلك من خلال المسرح التفاعلي ، من تأليف شباب فريق نواه المنيا ، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويسلط الضوء على تأثير ختان الإناث على صحة النساء والفتيات ، وكيفية الحد منها ومخاطرها واضرارها ، ويعد مشروع " نواة " والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، والمؤسسة الاستشارية للتنمية( اتجاه).

ويأتي ذلك في اطار اهتمام الحكومة المصرية لرفع الوعي ، وتنمية المهارات لدي النشء والشباب ح، يث أن أندية السكان التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل مراكز الشباب، تُعد مراكز للتوعية حول القضايا السكانية ، وتأثيرها على الشباب بإستخدام أدوات مختلفة.

جدير بالذكر، انه يوجد عدد ٢٨ نادى سكان بالمنيا ، بمراكز شباب والادارات الفرعية لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ويتم تنفيذ الأنشطه بها فى عدد ٢٥ مركز شباب، من خلال الرياضة من اجل التنمية والمسرح التفاعلي، وورش تنفيذية وعرض فيلم تسجيلي ، عن اضرار ختان الإناث والزواج المبكر.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة الشباب بقيادة مدحت موريس ، منسق أندية السكان غادة محى تغطية إعلامية المركز الإعلامى بالمنيا.