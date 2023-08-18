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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فريق نواه المنيا.. ينفذ عرضًا مسرحيًا بعنوان "فرصة تانية" لمناهضة ختان الإناث بمغاغة

العرض المسرحي لمناهضة
العرض المسرحي لمناهضة ختان الإناث

نفذ فريق نواه المنيا ، عرضا مسرحيا بعنوان "فرصة تانية" لمناهضة ختان الإناث ، وذلك بمركز شباب دهروط بإدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال المحافظة ، وذلك  بحضور حشد كبير من الشباب والفتيات .

وذلك من خلال المسرح التفاعلي ، من تأليف شباب فريق نواه المنيا ، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويسلط الضوء على تأثير ختان الإناث على صحة النساء والفتيات ، وكيفية الحد منها ومخاطرها واضرارها ، ويعد مشروع " نواة " والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، والمؤسسة الاستشارية للتنمية( اتجاه). 

ويأتي ذلك في اطار اهتمام الحكومة المصرية لرفع الوعي ، وتنمية المهارات لدي النشء والشباب ح، يث أن أندية السكان التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل مراكز الشباب، تُعد مراكز للتوعية حول القضايا السكانية ، وتأثيرها على الشباب بإستخدام أدوات مختلفة.

جدير بالذكر،  انه يوجد عدد ٢٨ نادى سكان بالمنيا ، بمراكز شباب والادارات الفرعية لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ويتم تنفيذ الأنشطه بها فى عدد ٢٥ مركز شباب،  من خلال الرياضة من اجل التنمية والمسرح التفاعلي،  وورش تنفيذية وعرض فيلم تسجيلي ، عن اضرار ختان الإناث والزواج المبكر.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، تنفيذ إدارة الشباب بقيادة مدحت موريس ، منسق أندية السكان غادة محى تغطية إعلامية المركز الإعلامى بالمنيا.

 

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