البلدي بـ85 جنيهًا.. أسعار الدواجن بأسواق الأقصر اليوم

شهدت أسواق الدواجن في الأقصر، اليوم الجمعة، استقرارًا فى أسعار الدواجن، بعد تذبذب الأسعار منذ بداية الأسبوع الجاري.

60 جنيهًا سعر كيلو الفراخ الأبيض في الأقصر

وسجل سعر كيلو الفراخ الأبيض 60 جنيهًا، أما الأمهات فسجل الكيلو منها اليوم 50 جنيها، والبلدي 85 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو البط البلدي 90 جنيها، والبط المسكوفي سجل الجمعة 100 جنيه، وجوز الحمام بـ100 جنيه، والفراخ الأحمر 80 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الـصدور 75 جنيها لتفوق الوراك بفارق خمسة جنيهات لكيلو الوراك 70 جنيها، بينما سجل البانيه 150 جنيها، والشيش الطاوق 130 جنيها، أما الكبد والقوانص فبلغ سعر الكيلو منها 80 جنيها، والكبدة 100 جنيه، أما الشاورما 140 جنيها للكيلو.