تشكيل الشباب المتوقع أمام الوحدة في دوري روشن
يحتضن استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مساء اليوم الجمعة مواجهة الفريق الكروي بنادي الشباب أمام نظيره الوحدة في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.
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يواجه الشباب نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .
تشكيل الشباب المتوقع أمام الوحدة
من المتوقع أن يبدأ الاسباني فيسينتي مورينوالمديرالفني للشباب المباراة بالتشكيل الأتي
في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو
في خط الدفاع: إياغو دوس سانتوس، نادر عبدالله، فواز الصقور، متعب الحربي
في خط الوسط: غوستافو كويلار، إيفر بانيجا، عبدالإله الشمري
في خط الهجوم: حسین القحطاني ، أحمد عبده، تركي مروان.