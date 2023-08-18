اليوم.. إنطلاق الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز

تستأنف اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام أولى لقاءات الجولة الثانية بين نوتينجهام فورست وشيفيلد يونايتد.

ويدخل الفريقين مباراة اليوم بظروف متاشبهة إلى حد كبير بعتدما خسر نوتينجهام مباراته الأولى خارج ملعبه أمام آرسنال بهدفين لهدف بينما خسر شيفيلد على ملعبه ووسط جماهيره بهدف دون رد أمام كريستال بالاس.

ويأمل نوتينجهام في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نقاتط المباراة الثلاثة بينما يأمبل شيفيد في العودة بنتيجة إيجابية تجنباً للوقوع بمأزق مبكر في جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة نوتينجهام فورست وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة نوتينجهام فورست وشيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة الا الربع مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة الا الربع بتوقيع مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نوتينجهام فورست وشيفيلد يونايتد

تنقل مباراة نوتينجهام فورست وشيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حصرياً عبر قنوات beIN Sports.