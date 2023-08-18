استقبال جماهيرى حافل لفرقتي "رضـــا والقومية للفنون" بالليلة الأولى لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

انطلقت فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وشهدت الليلة الأولى لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، استقبال جماهيرى حافل لاستعراضات فرقتى "رضا للفنون الشعبية" و "القومية للفنون الشعبية" وهما من أعرق الفرقة الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وأضفى تواجد الفرقتين على المسرح فى برنامج متكامل لأشهر استعراضاتهما فى شكل تبادلى، المزيد من البهجة والاستمتاع لدى الجمهور، بما قدموه من روائع الفن الشعبى الذى يعد أحد الأفرع الرئيسية للهوية المصرية، وردد معهم الجمهور كلمات عدد من أغانى الاستعراضات.

وقد قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من روائع استعراضات رائد الفن الشعبى الفنان محمود رضا، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة، منها " حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، غريب الدار، الكرنبة، النوبة".

كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بإشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، باقة متنوعة من أجمل وأروع استعراضاتها التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، منها " الموشح، المانبوطى، الحجالة، أم الخلول، دبكة المجوز".

ومن المقرر أن تحيى فرقة "رضـــا" الحفلات الثلاثة المقبلة، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم وغد وبعد غد الموافق ١٨و١٩و٢٠ أغسطس الجارى، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيه.

الليلة الأولى لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

الليلة الأولى لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

الليلة الأولى لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

الليلة الأولى لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

الليلة الأولى لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

الليلة الأولى لـ"صيف الإنتاج الثقافي"

الليلة الأولى لـ"صيف الإنتاج الثقافي"