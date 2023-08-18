موعد مباراة الشباب والوحدة في دوري روشن ..القناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الوحدة مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

يحتل الشباب المركز الثامن بجدول ترتيب دوري ورشن السعودي برصيد نقطة واحدة بعدما أستهل مشواره في المسابقة بالتعادل الأخدود في الجولة الأولي ، فيما يتواجد الوحدة في المركز الرابع عشر بدون رصيد من النقاط إذ خسر الفرسان اللقاء الأول أمام الرياض بهدف نظيف.

موعد مباراة الشباب والوحدة

تنطلق أحداث مباراة الشباب والوحدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

القناة الناقلة لمباراة الشباب والوحدة

تذاع أحداث مباراة الشباب والوحدة في الجولة الثانية من الدوري السعودي بشكل حصري عبر قناة “ SSC HD ” بصوت المعلق عبدالله الحربي .