باحث: نهر النيل العمود الفقري لتوحيد شمال وجنوب مصر (فيديو)

قال الدكتور شريف شعبان باحث في الآثار المصرية، إنّه لا توجد أمة في التاريخ مجّدت طبيعتها مثل القدماء المصريين، موضحًا أنهم قدروا النيل بشكل خاص، حيث كان مصدرا لكل شيء، مثل الاقتصاد والوحدة الوطنية والتجارة والزراعة.

اقرأ أيضا .. فيديو.. وسيم السيسي: المصريون القدماء أول من عرفوا الصوم واستقبلوه بأغنية وحوي يا وحوي

المصريون اهتموا بإقامة السدود والمشروعات الزراعية على النيل

وأضاف شعبان، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “المصريون اهتموا بإقامة السدود والمشروعات الزراعية على النيل، فقد كان من أهم الشرايين التجارية والزراعية التي مهدت لإقامة الحضارة المصرية القديمة، فقد كانت كل البيوت المصرية تستخدمه في كل شيء”.

عيد النيل في مصر القديمة

وتابع: “كان للنيل عيد في مصر القديمة، وكان الملكان رمسيس الثاني والثالث يقدمون القرابين مثل البط والإوز”، مشددًا على أن الحضارة المصرية عظيمة شهدت تقدما كبيرًا في علوم الفلك والطبيعة والهندسة.

وواصل: “بداية من سنة 3000 ق. م كان لدينا نصوصا تذكر اهتمام المصريين بالنيل، فقد كان مصدرا للوحدة، فلم يساعد الملك نارمر على التوحيد إلا نهر النيل، فقد كان العمود الفقري لاستراتيجية توحيد الشمال والجنوب في مصر”.

