صبحي: نمتلك العديد من مشروعات كرة القدم ومشروع " show case " تجربة ناجحة

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإحدى فنادق القاهرة ختام المشروع الخاص باكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم " " show case.

تم عرض فيلم قصير ملخص عن مراحل تنفيذ المشروع على مدار الأسبوعين الماضيين.



وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر لمجموعة العمل و كبار وكلاء اللاعبين المتواجدين بالمشروع ، وأوضح صبحي أنه فى ظل الدعم الكبير والغير محدود والذي تقدمه القيادة السياسية لاكتشاف المواهب الرياضية المصرية ، قامت وزارة الرياضة برعاية وتنفيذ العديد من المشروعات التى تهتم بتطوير كرة القدم ومنها مشروع كابيتانو والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شريكنا الرئيسي فى النجاح المتحدة للخدمات الإعلامية .

مؤكدا على ان وزارة الشباب والرياضة تواجدت بمشروع كابيتانو فى جميع الاماكن بمصر وحاليا نقوم بتنفيذ المرحلة الثانية ونسير بخطى ثابتة وناجحة فى هذا المشروع.

وأيضا مشروع دوري مراكز الشباب والذي يشارك به اكثر من ٣٠ الف لاعب على مستوى محافظات الجمهورية بالاضافة الى مشروع " star of Egypt "

ايضا الخاص بانتقاء اللاعبين المميزين بكرة القدم .

ونوه وزير الرياضة أن منظومة الكرة بمصر جزء من منظومة الرياضة المصرية وان المشروع المنفذ فرصة كبيرة للكرة المصرية لمساعدة لاعبي المشروع المميزين للاحتراف بالخارج .

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الى المشروع والذي يتم برعاية الوزارة وهو " show case" قد اثمر فى تجربته الأولى بانتقاء عدد "٢" من اللاعبين المصريين والذان سيتم اختبارهم فى أندية ريال بيتيس وريال اوفييدو ، وفى حال اجتيازاهم للاختبار سيتم توقيع عقود احترافية معهم على الفور ، مضيفا أننا نقوم بمد ايدينا لجميع الشركاء فى القطاع الخاص من اجل تطوير الرياضة المصرية والارتقاء بها ، وأكد صبحي على اننا سوف نقوم بربط

المشروعات الثلاثة" دوري مراكز الشباب ، وكابيتانو ، و show case " لتحقيق اكبر استفادة لكرة القدم المصرية.

وفي ختام الاحتفالية قام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بتكريم اللاعبين الفائزين فى المشروع وهم نيجيريا عدد" ٤ " لاعبين ، ولاعب من كوت ديفوار واللاعب مالك ادم من مصر ، واللاعب محمد عبد الناصر من مصر وسوف يتم عمل اختبارات لهؤلاء اللاعبين والذي يبلغ عددهم ٧ لاعبين وفى حال اجتيازاهم لتلك الاختبارات يتم عمل عقود احترافية لهم على الفور بالاندية الاسبانية ، كما تم تكريم عدد "١٠" من اللاعبين المتميزين من مشروع كابيتانو وسيتم عمل معايشة لهم بالاندية الاسبانية .

الجدير بالذكر انه قد شارك في مشروع " The Showcase " أكثر من " 400" لاعب متميز من مصر ، نيجيريا، والكونغو ، وغانا للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من وكلاء ومسؤلي الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس و سيلتا فيجو وبلد الوليد.

وتم استضافة الحدث على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة مفخرة مصر الجديدة وذلك خلال الفترة من ٧ حتى ١٤ اغسطس الماضي واستهدف المشروع الفئة العمرية بداية من سن ١٧ سنة

وتعد تلك هى المرة الأولى التى تتوجه فيه أكبر الأندية العالمية وأكبر وكلاء اللاعبين العالميين والذين يمتلكون اسماء عملاقة فى مجال كرة القدم وذلك لاكتشاف المواهب.

شارك بالحضور الاستاذ شريف حجازي رئيس مجموعة أوشن بلسر والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير، الدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة .