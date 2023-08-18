مسجد الصالحي.. أحد أشهر مساجد الدقهلية

تضم محافظة الدقهلية عددًا من المساجد التاريخية العريقة، والتي تعد من المزارات السياحية المهمة والتي بقيت شاهدة على التراث الإسلامى العريق للمحاقظة.

ويعد من أهم المساجد بالدقهلية مسجد الموافي: بمدينة المنصورة. والذى أسسه الملك الصالح نجم الدين أيوب عام 583 هـ، وكان مسجداً صغيراً إلى أن نزل به الشيخ عبد الله الموافي فنسب إليه وأصبح معهداً دينياً تعقد فيه المحاضرات الدينية والحلقات الدراسية بمعرفة كبار العلماءبالدلتا، وقد هدم هذا المسجد الأثري بحجه بناء مسجد جديد على الطراز الحديث كماهدمت مأذنته بعده في حدود العام 2000 بحجه ميلها. لمسجد ، و قد وجد حجج وقف كثيرة على المسجد الصالحى الكبير ،قد تم نشرها فى رسالة التطور العمرانى لمدينة المنصورة لصاحبها أحمد المنسى بجامعة المنصورة ، ومنها حجة وقف بإسم الأمين أحمد جركس ومؤخة 15 شوال 1072هـ / 2يونيه 1662م .

ومسجد الموافى أو مسجد الصالحى الكبير يقع فى شارع الموافى المتفرع من شارع بورسعيد وهو ملاصق لدار بن لقمان ، ويرجع تاريخه عام 583هـ / 1187م كما ذكره على مبارك فى الخطط التوفيقية ، وقد عرف واشتهر بالموافى نسبة إلى قبر الشيخ عبد الله الموافى الرفاعى ، وهذا الإسم قد ذُكر فى حجج الوقف منها حجة وقف بإسم القاضى نور الدين عام 1136هـ / 1723م ، وحجة وقف أخرى بإسم الأمير على بن عبد الله مؤرخة عام 1129هـ / 1717م .وقد تم إلحاق ضريح الشيخ عبد الله الموافى بالمسجد.

تجديد المسجد عدة مرات أولها فى العصر العثمانى

وقد تم تجديد المسجد عدة مرات أولها فى العصر العثمانى عام 998هـ / 1590م ، وقد تم تجديد المسجد وتوسعته عام 1191هـ / 1777م على يد الأمير ذو الفقار بك كما ذكره محمد ناصر عفيفى فى القباب الإسلامية.

وكان للمسجد قبه وهى غير موجودة الان وكانت بالركن الشمالى للمسجد وقد تم إنشاؤها 1199هـ / 1784م فى العصر المملوكى وكانت من نوع القباب المضلعة من الخارج .

وكان للمسجد مئذنة يبلغ إرتفاعها حوالى 26.80م ولكنها سقطت يوم 29 صفر 1418هـ / 1997م وتهدمت طوابقها ، وقد أزيلت بالكامل الان ، والمسجد مجدد بالكامل حاليا.