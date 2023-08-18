بركات: الزمالك يرفض رحيل زيزو رغم إغراءات الشباب

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن رحيل أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك، في الوقت الحالي، سيكون بمثابة هدم لقوام الفريق.



وقال محمد بركات، في تصريحات تليفزيونية، إن نادي الشباب السعودي متمسك بحسم الصفقة، ورفع العرض إلى مقابل مالي ضخم وصل إلى 6 ملايين دولار.

وأشار إلى أن زيزو لاعب مهم للغاية للزمالك، وهناك رفض لرحيله، لأن هذا القرار يؤثر على هيكل الفريق الأساسي.

وأكد، أن هناك أنباءً حول اهتمام نادي الشباب السعودي بضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الأهلي.

واستبعد بركات فكرة رحيل تاو، خصوصًا أن الأهلي لديه تغييرات هجومية عدة برحيل بعض العناصر، على رأسها محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن.

الشباب يرفع عرضه لضم زيزو:

رفع نادي الشباب السعودي عرضه المالي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويحاول الشباب التعاقد مع زيزو لتدعيم صفوفه على الرغم من إعلان إدارة الزمالك رفضها التفريط في اللاعب، ما دفع النادي السعودي لرفع العرض المالي.

وقال الصحفي السعودي عبد الأعلى سكير، إن الشباب اقترب من التعاقد مع أحمد زيزو، بعدما رفع العرض المالي إلى 8 ملايين دولار في الساعات الماضية.

وأضاف الصحفي السعودي، أن الشباب أغرى زيزو برابت سنوي قدره 4 ملايين دولار من أجل الحصول على موافقته، والضغط على نادي الزمالك.

وشدد سكير أن زيزو يعد الاختيار الأول بالنسبة لإدارة الشباب السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل.