موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن ..والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة مهمة أمام نظيره فريق التعاون مساء اليوم الجمعة على ملعب مرسول بارك والمقرر لها في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل النصر مباراة اليوم أمام التعاون وهو يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد من النقاط بعدما تلقي العالمي هزيمة في الجولة الأولي أمام الأتفاق بهدفين مقابل هدف ، فيما يأتي التعاون في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة إذ تعادل الذئاب مع الفتح بهدف لكل منهما.

موعد مباراة النصر والتعاون

تنطلق أحداث مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

القناة الناقلة لمباراة النصروالتعاون

تذاع أحداث مباراة النصروالتعاون بشكل حصري عبر قناة “ SSC HD ” بصوت المعلق فهد العتيبي .