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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس متهمين بترويج الحشيش في التجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي (كمية من الحشيش وزنت 900 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بقيام سائق وصديقه بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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