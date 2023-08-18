رضا عبد العال: رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي لغز كبير

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي لغز كبير بعد انتشار شائعات كثيرة عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية :" رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي لغز كبير من وجهة نظري وما يقال عن أسباب رحيله عن منصبه مجرد تصفية حسابات من البعض مما يروجون الشائعات ضد عبدالحفيظ ".

وتابع:" خالد بيبو ليس الشخص المناسب لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وليس له الخبرات الكافية لهذا المنصب وليس بخبرات وقوة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق".

مؤمن زكريا مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين بالأهلي

وكان مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر تعيين مؤمن زكريا مساعدا بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع مؤمن زكريا وفي حضور الكابتن وليد سليمان.

كما طالب الأهلي اتحاد الكرة بتوضيح حقيقة وجود تعديلات على نظام البطولة لاخطار الجهاز الفني بها قبل بداية الموسم.

في سياق مٌتصل طالبت إدارة الأهلى في بيان رسمي حضور جماهيري بالسعه الكاملة في مباريات القلعه الحمراء خلال الموسم الجديد.