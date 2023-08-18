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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المجنونة بــ 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات بالمنيا

أسواق بيع الطماطم
أسواق بيع الطماطم

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمراكز ومدن شمال وجنوب محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023  ، إستقرارا  ملحوظا في اسعار البيع والشراء على مدار هذا الأسبوع ، خلال جولة الوفد بأسوق المحافظة .

حيث تراوح سعر والطماطم بــ 10 جنيهًا  للكيلو ، وتراوح سعر بيع البامية بــ 20 جنيها للكيلو ، واستقر سجل البطاطس بــ 10 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة  لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 10 جنيهًا .

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 10 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 10 جنيهات للكيلو  ، والبامية بــ 20 جنيهًا للكيلو ، الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 20 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت  أسعار بيع الليمون بـ 20  جنيهًا  للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب بــ 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية اليوم الجمعة ، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ،، وبلغ سعر  بيع المانجو العويس  40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 لــ 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى لــ 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا  للكيلو ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ  40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا ، التين الرمادي بـ 15 جنيها 

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .

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