طقس الأقصر| انخفاض في درجات الحرارة الجمعة

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد، بعدما واصلت خلال الأيام القليلة، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، لتسجل اليوم درجة الحرارة 32 درجة.

طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

وبحسب هيئة الارصادالجوية، فنشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تزور السحب المنخفضة غدا القاهرة فى أول ظهور لها خلال فصل الصيف مما يساعد على تلطيف حالة الطقس خلال ساعات الذروة .

وكشفت خرائط الطقس عن نشاط الرياح مما يقلل الإحساس بالرطوبة على مدار اليوم، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة على القاهرة لتسجل 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار ، فيما تسجل المحافظات الساحلية 31 درجة ، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 43 درجة مئوية نهارا