موعد مباراة بريمن وبايرن ميونخ في إفتتاحية الدوري الألماني .. والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات النسخة الجديدة لبطولة الدوري الألماني “بوندزليجا” حيث يحل بايرن ميونخ حامل اللقب ضيفاً على فيردر بريمن في مواجهة من العيار الثقيل.

تحمل مباراة بايرن ميونخ وبريمن دائماً اثارة بالغة كأحد المباريات الكلاسيكية للكرة الألمانية، ويدخل بايرن ميونخ اللقاء وسط حالة من عدم الإستقرار بسبب تراجع النتائج تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل.

بريمن وبايرن ميونخ

وتلقى الفريق البافاري هزيمة ثقيلة في مباراة كأس السوبر الأبلماني أمام ريدبول لايبزيج بثلاثية نظيفة ما وضع توخيل تحت ضغط كبير في مباراة اليوم.

وتترقب الجماهير الألمانية ظهور النجم الانجليزي هاري كين في تشكيلة بايرن الأساسية للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

ولا يختلف الأمر كثيراً لفيردر بريمن الذي تلقى خسارة قاسية أمام فيكتوريا كولن أحد أندية الدرجة الثالثة في كأس المانيا.

ويأمل اولي فارنر المدير الفني للفريق في الخروج بنتيجة ايجابية تمنح فريقه الثقة فيما هو قادم من مباريات.

موعد مباراة فيردر بريمن وبايرن ميونخ بالدوري الألماني

تنطلق مباراة فيردر بريمن وبايرن ميونخ في أولى جولات الدوري الألماني في التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيردر بريمن وبايرن ميونخ

تنقل مباراة فيردر بريمن وبايرن ميونخ حصرياً عبر قناةbeIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات