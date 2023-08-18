أسرة مصرية تحترف فن الجداريات وتزين شوارع أسوان (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “جداريات علي عبدالفتاح ومها جميل تزين شوارع أسوان”.

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تجسيد الهوية البصرية لمحافظة أسوان

قصة جمعت بين الفن والحب عاشها الفنان وزوجته في شوارع مدينة أسوان الشاهدة على أعمالهما الفنية، حيث قرر الزوجين العمل على تجسيد الهوية البصرية لمحافظة أسوان، بجانب البحث عن هوية أسوان وإعادة الفن مرة أخرى للشارع ومحاكاة الطبيعة.

العمل على شيء يمس الناس ويكون قريبا منهم

وأكد "علي عبدالفتاح" في مداخلة مع “برنامج ”صباح الخير يا مصر" أنه وزوجته ينتميان إلى دفعة واحدة في الكلية ونفس الاتجاه بالفن، مضيفًا: “قررنا نشتغل بفكر جديد في الميادين والشوارع، أحببنا العمل على شيء يمس الناس ويكون قريبا منهم”.

من جانبها قالت الزوجة: “كنت أنا وعلي من الطلاب المميزين في الكلية، واخترنا العمل بسرعة والمساحات الكبيرة، وعرض علي أن نعمل في الشارع وجعلني أطلع على رسوم فنانين عالميين وأعجبتني الفكرة”.

