سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر صباح اليوم الجمعة

شهد كوبرى أكتوبر صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية أمام حركة السيارات للقادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وايضا الاتجاه العكسى.

كما انسابت الحركة المرورية للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وصولا لشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائرى.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

البداية كانت بتلقيى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول" بغياب نجله يحمل ذات الجنسية "يعانى من إضطرابات نفسية".

بالفحص وإجراء التحريات أمكن العثور عليه حال سيره بدائرة القسم، وتم إصطحابه وتقديم كافة المساعدات وتسليمه لأهليته، ومن جانبهم تقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التعامل والإستجابة.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

وفي سياق منفصل عاقبت المحكمة الجنائية في الدائرة الرابعة عشر بمدينة أسيوط موظفًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه بسبب تجارته في مادة الهيروين المخدرة في منطقة الوليدية بقسم ثان أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وبمشاركة المستشار روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة، والمستشارين عمرو محمد الملطاوي، نائب رئيس المحكمة، وضياء الدين أحمد دهيس، عضو المحكمة، وبحضور أمانة السر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود تفاصيل القضية رقم 10009 لعام 2022 في جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد أحمد حسن، مساعد مباحث قسم ثان أسيوط، بشأن قيام "محمد.م.م"، البالغ من العمر 44 عامًا، وهو موظف يقيم في منطقة الوليدية، والذي سبق اتهامه في قضيتي تبديد، بالتجارة في المواد المخدرة.