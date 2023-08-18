الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لقائدي المر كبات.. تحاليل للمخدرات والسرعة مراقبة بالردار على طرق المنيا

طرق المنيا
طرق المنيا

تشن إدارة مرور محافظة المنيا ، حملات مكبرة بالكمائن لعينات عشوائية وإجراء تحاليل المواد المخدرة لقائدي مركبات ( الأجرة والنقل الثقيل ) ، وكذلك مراقبة السرعة بالرادار على الطرق السريعة والصحراوية  بالمنيا .

وذلك حفاظا على ارواح المواطنين والمركبات ، حيث تشهد ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي –  الطريق الزراعي القاهرة – أسوان ، اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 ، بمحافظة المنيا ، إنتظاما وسيولة مرورية  للمركبات بمختلف انواعها ، على الطرق السريعة ، والخطوط الداخلية .

حيث تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق ، وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ، وكذلك  المركبات المتنوعة  (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي ) ، على الطرق الداخلية ، والطرق السريعة ، والصحراوية ..

و رصد تقرير الوفد ،  الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل متابعة ، وحملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا ، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان ، داخل المركبات ، والحمولة المقررة ، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية، وخطوط السير، وإنتظام عمل الإشارات الإليكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا .

هذا بخلاف فحص عشوائي لقائدي المركبات ، ( النقل الثقيل – الأجرة ) للمخدرات ، وذلك حماية للمواطنين والمركبات ، من خطورة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية .

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