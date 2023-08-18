طقس حار.. درجة الحرارة اليوم الجمعة في الفيوم 34 درجة

تشهد محافظة الفيوم اليوم الجمعه طقس حار وبلغت درجة الحرارة 34 درجة مئوية وتستمر بنفس المعدل غدا السبت وتنخفض بمقدار درجة يوم الاحد وتصبح 33 درجة مئوية ثم تعاود الارتفاع بمقدار درجة واحدة ايام الاثنين والثلاثاء وتصبح 34 درجة ثم تعاود الارتفاع بمقدار درجة ايام الاربعاء والخميس والجمعه بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 20 و23 درجة خلال هذه الفترة .

كانت المحافظة قد شهدت طقس شديد الحرارة خلال الثلاث اسابيع الاخيرة من شهر يوليو وتراوحت درجة الحرارة بين 39 و42 درجة للكبرى والصغرى وصلت الى 27 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .

فى حين بدت الحركة المرورية عادية فى اغلب شوارع مدينة الفيوم , السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان المسلة وميدان الحواتم وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية خاصة ان اليوم االجمعه اجازة رسمية .

وقد اشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى مثل الغرق بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتى لا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.

زحام طريق البحيرة

كما اشتكى المواطنين من الزحام ليلا فى طريق الفيوم بحيرة قارون مرورا بقري بنى صالح والسيليين وسنهور بسبب مواكب الافراح التى تعطل الطريق بالاضافة الى عمليات الصرف الصحى فى قرية بنى صالح .

وتؤكد التقارير أن مدينة الفيوم تستقبل يوميا عبر رحلات المركبات الأجرة والملاكي 170 ألف نسمة، منهم 40% قادمين من قرى الفيوم، و5 ملايين رحلة للمركبات شهريا لمدينة الفيوم، و أن الجانب الأكبر لمشكلة الاختناقات المرورية تسببها سيارات الملاكي.