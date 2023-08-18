العظمى 39.. تحسن نسبي لدرجات الحرارة في أسيوط

تشهد محافظة أسيوط تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس خلال الأيام القادمة. يتوقع أن يكون الجو صافيًا غالبًا، مع زيادة في درجات الحرارة العظمى حيث ستصل إلى 39 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تهب رياح باتجاه الشمال إلى الشمال الغرب بسرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كم في الساعة.

نسبة التلوث في الهواء مرتفعة

مع ذلك، يجب الانتباه إلى جودة الهواء التي لن تكون صحية في هذه الفترة. وفقًا لتقارير البيئة، تشير المؤشرات إلى أن نسبة التلوث في الهواء مرتفعة. لذلك، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية أو أمراض مزمنة باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

وعلاوة على ذلك، يُشير مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى إلى أن مستوى الأشعة فوق البنفسجية سيكون مرتفعًا جدًا. لذلك، يُنصح الأشخاص بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة.

توجد أيضًا هبات رياح بسرعة تصل إلى 32 كم في الساعة، مما يجعل الجو أكثر اعتدالًا ولطيفًا. وتشير نسبة الرطوبة إلى 47٪، ودرجة التكثف إلى 18 درجة مئوية. وبالرغم من ذلك، يتوقع أن يكون الغطاء السحابي منخفضًا حيث لن يتجاوز 0٪.

من ناحية أخرى، يجب على السائقين أن يكونوا حذرين أثناء القيادة نظرًا لأن مستوى الرؤية سيكون محدودًا ولا يتجاوز 1.6 كم.

أخيرًا، يتوقع أن يكون أقصى ارتفاع للسحب حوالي 9100 متر. ويُشير هذا إلى أن السماء ستكون صافية وخالية من الغيوم.

بشكل عام، يُتوقع أن تشهد محافظة أسيوط تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس في الأيام القادمة، مما يجعل الجو معتدلاً وملائمًا للأنشطة الخارجية.