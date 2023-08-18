تكثيف الحملات الرقابية علي سوق المبيدات واحكام الرقابة علي الاسمدة الحرة بسوهاج

قام الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بترأس حملة من قسم الرقابة علي الاسمدة والمخصبات وقسم الرقابة علي المبيدات بمرافقة ممثلي معهد بحوث الاراضي والمياة بمركز البحوث الزراعية.

وبمناسبة قرب بداية الموسم الشتوي وارتفاع الطلب علي السوبر فوسفات قام "دياب" بزيارة لمصنع كوين لاند بحي الكوثر وهو أحد المصانع المنتجة للسوبر فوسفات 15% والذي يستخدمة المزارعين بكثرة خاصة عند تجهيز الارض للزراعة للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات المصرية ووجود التراخيص اللازمة للتصنيع والتداول وتم سحب عينة في وجود اللجنة للتحليل بمعمل الاراضي والمياة بوزارة الزراعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة

كما قام بعدد من الزيارات الميدانية لتفقد الزراعات الصيفية خاصة الذرة الشامية والذرة الرفيعة باعتبارها من المحاصيل الاستيراتيجية الهامة ووجه بضرورة تكثيف المرور علي الزراعات الصيفية والتعامل بالرش فوراً حال اكتشاف أي اصابات خاصة الاصابة بدودة الحشد الخريفية بالذرة الشامية والمن بالذرة الرفيعة مع التأكيد علي توافر المبيدات الموصي بها من قبل الوزارة في التعامل مع تلك الافات واللجوء الي خيار الرش التعاوني في حالة عد استجابة المزارعين للتوصيات بالرش حيث يؤدي التهاون في التعامل مع بؤر الاصابة الي تقاقمها وانتشار الاصابة في الزراعات المجاورة مما يصعب السيطرة عليها

وفي اطار متابعة توزيع الاسمدة المدعمة علي المزارعين بمختلف نواحي مراكز المحافظة قام السيد الوكيل بالمرور علي عدد من الجمعيات التي تقوم بتوزيع الاسمدة علي المزارعين لمتابعة الالتزام بالضوابط القانونية في توزيع الاسمدة ووصول الاسمدة المدعمة لمستحقيها