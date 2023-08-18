طقس المنيا.. حار نهارًا اليوم الجمعة والصغرى 24 درجة

تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة ، طقسا حارا طوال ساعات النهار على ر بوع البلاد ، وسجلت درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 24 درجة ، وبإرتفاع درجتان عن أمس الخميس والذي سجل العظمى 35 والصغرى 23 درجة .

بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية ، مع إرتفاع نسب الرطوبة ،والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وتؤدي بالفعل لهروب غالبية الشباب للإستحمام بنهر النيل ، لكسر درجات الحرارة المرتفعة طوال ساعات النهار ، اما عمال الزراعة في الحقول ، يضطرون إلى تبكير اعمالهم أي البدء من بعد صلاة الفجر ، وحتى الشعور بحرارة الشمس ، ويلجا الكثيرين إلى الإستظلال بالأشجار والمنتشرة حول الحقول .

وكذلك إلإقبال على الحدائق العامة وكورنيش النيل خلال الفترة المسائية ، للإستمتاع بنسمات الهواء ليلا حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الثاني ، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 18 أغسطس ، طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر التقرير ، أن اليوم الجمعة يشهد إرتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ، قد تصل لحد السيول على سانت كاترين، وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة ، القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة ، المنيا العظمى 37 والصغرى 24 درجة .