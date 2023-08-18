الشباب السعودي يرفع عرضه لضم زيزو الزمالك

رفع نادي الشباب السعودي عرضه المالي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويحاول الشباب التعاقد مع زيزو لتدعيم صفوفه على الرغم من إعلان إدارة الزمالك رفضها التفريط في اللاعب ما دفع النادي السعودي لرفع العرض المالي.

وقال الصحفي السعودي عبدالأعلى سكير، إن الشباب اقترب من التعاقد مع أحمد زيزو بعدما رفع العرض المالي إلى 8 مليون دولار في الساعات الماضية.

وأضاف الصحفي السعودي أن الشباب أغرى زيزو برابت سنوي قدره 4 ملايين دولار من أجل الحصول على موافقته والضغط على نادي الزمالك.

وشدد سكير أن زيزو يعد الاختيار الأول بالنسبة لإدارة الشباب السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل.

الزمالك يؤجل الصفقات لشهر يناير

أعلن أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، تأجيل صفقات القلعة البيضاء إلى شهر يناير المقبل، لصعوبة توفير المبالغ المالية المستحقة على النادي.

وقال احمد مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك، "أوسوريو طلب التعاقد مع ثلاثة لاعبين وتم التنسيق معه على المعارين ولم نقدر على التعاقد معهم في فترة الانتقالات الجارية، سنؤجل الأمر لشهر يناير ولكن نعمل على حل أزمة القيد في الفترة الحالية، أهم شيء نحافظ على العناصر المتواجدة في الفريق".