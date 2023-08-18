اتحاد جدة يبحث فسخ عقد أحمد حجازي

يبحث مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي فسخ عقد المدافع المصري أحمد حجازي خلال الفترة المقبلة.

ويغيب أحمد حجازي عن صفوف اتحاد جدة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل نهاية الموسم الماضي.

ويأتي موقف اتحاد جدة بعد طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو بضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي لتدعيم الفريق في الموسم الحالي لاسيما وأن حجازي سيغيب لفترة لن تقل عن ستة اشهر فضلا عن عامل السن للمدافع المصري وإصابته أكثر من مرة بالرباط الصليبي.

عرضت إدارة الاتحاد على أحمد حجازي جدولة مستحقاته المالية التي يجب أن يحصل عليها عند فسخ العقد بالتراضي بينما رفض اللاعب المصري وطالب بالحصول على مستحقاته المالية بالكامل مما تسبب في تأجيل التوصل لاتفاق بين الطرفين وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فأن اتحاد جدة يريد ضم المدافع البرازيلي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم الجانب الدفاعي.

وقاد أحمد حجازي اتحاد جدة لتحقيق الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد غياب 14 عاما عن منصات التتويج.