الزمالك يعلن تأجيل الصفقات الجديدة إلى يناير المقبل

أعلن أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، تأجيل صفقات القلعة البيضاء إلى شهر يناير المقبل، لصعوبة توفير المبالغ المالية المستحقة على النادي.

وقال احمد مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك، "أوسوريو طلب التعاقد مع ثلاثة لاعبين وتم التنسيق معه على المعارين ولم نقدر على التعاقد معهم في فترة الانتقالات الجارية، سنؤجل الأمر لشهر يناير ولكن نعمل على حل أزمة القيد في الفترة الحالية، أهم شيء نحافظ على العناصر المتواجدة في الفريق".

وأوضح " لدينا مديونيات خارجية بحوالي 4 ملايين دولار، حصلنا على حوالي 900 ألف دولار، ولدينا أموال تحت التحصيل 3 ملايين دولار ولكن غير قادرين على فعل شيء بسبب التعاملات البنكية".

وأتم تصريحاته "نجهز مستحقات اللاعبين المتواجدين لصرفها قبل إنهاء أزمة القيد وأوسوريو حصل على مستحقاته بالكامل هو ومساعده، وهو مسافر غدًا أو بعد غد ثم يعود من أجل الاستعداد للموسم الجديد".

ويواجه الزمالك أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات شيكابالا لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.