رياض محرز: سعيد بهدفي الأول مع الأهلي والجمهور رائع في السعودية

أعرب النجم الجزائري رياض محرز، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع أهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم رياض محرز إلى صفوف أهلي جدة في الميركاتو الصيفي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشاد رياض محرز بالجماهير في السعودية قائلا خلال تصريحات تليفزيونية "الجمهور رائع بالدوري السعودي، ولكن الجو كان حار جدًا والملاعب جيدة جدًا والدوري سيتحسن للأفضل".

وأضاف " الأداء كان رائعًا والجمهور كان أروع، لعبنا خارج الأرض وكأننا في أرضنا بسبب الحضور الجماهيري الذي أعطانا قوة إضافية وكان سببًا في الانتصار".

وعن هدفه الأول قال محرز "سعيد جدًا بهدفي الأول مع الأهلي، والأهم من ذلك أن نتعاون جميعنا كفريق واحد، وتكون النتيجة جيدة للجميع".