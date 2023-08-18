في ذكرى تأسيسه ال ٤٠.. اسماعيل علي يؤكد رحلة عطاء قادها الاتحاد العام للمصريين بالخارج منذ إنشائه بقرار حكومي.. فيديو



احتفل الإتحاد العام للمصريين بالخارج، اليوم، بمرور ٤٠ عاما على تأسيسه، برئاسة المهندس اسماعيل علي.

وبدوره رحب المهندس اسماعيل على، في بداية كلمته بكافة الحضور، قائلا: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم أهلا بالسادة الحضور في احتفال الاتحاد اليوم بالذكرى ال ٤٠ على تأسيسه" .

وأكد " علي "، ان الاتحاد العام للمصريين بالخارج يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه ال ٤٠، والذي كان مطلبا غاليا من المصريين، حيث امرت القيادة السياسية وقتها بتأسيسه ليكون الاتحاد هو المعبر عن مطالب وآمال ابناء مصر بالخارج ويكون صوت الجميع من شتى انحاء العالم.

وأشار رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، الى أن انشاء الاتحاد جاء بقرار حكومي لتبدأ رحلة العطاء التي قادها رئيسه وقتها وهو البرت وسوم.

وذكر " اسماعيل" ما مقدمه الاتحاد في ملف المغتربين من خدمات عديدة ومتنوعة مثل : " الاسكان، الاستثمار، قضية شحن الجثامين، بالإضافة الى حل مشاكل المصريين بالخارج، ودعم الاقتصاد الوطني".

وتابع: " قام الاتحاد بالتعاقد مع المختصين لتوفير وحدات اسكان للمصريين بالخارج في المدن الجديدة بالعملات الاجنبية دعما للاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت لاقت الأسعار استحسان الجميع".

واكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج،على ان وزيرة الهجرة تهتم بالمصري في الخارج وتعمل على توفير سبل الحماية له فهى تعتبر سيفا ودرعا له، والتنسيق معها كان ضروري لمصلحة المغتربين.

واختتم: " الاتحاد العام لم يكن غائبا عن المشهد السياسي، ولدينا توافر معلومات وتواجد في شتى دول العالم، كما ندعم القيادة السياسية والجمهورية الجديدة ونعمل ما هو في صالح الوطن".

جاء ذلك بحضور المستشار علاء سليم، الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج، والمهندسة مرفت خليل، رئيس فرع الإتحاد ببريطانيا، والأستاذ صفوت البنا، عضو مجلس إدارة الإتحاد، والأستاذ محمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد بالسعودية، واستاذ محمد فريد عضو الإتحاد .

ويقام الحفل بقاعة نجيب محفوظ، بجريدة الأهرام، بحضور لفيف من المسؤولين وأعضاء الإتحاد، والسادة الإعلاميين والصحفيين.

