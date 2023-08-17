يحسن عملية الهضم.. طريقة عمل عصير الكركدية بماء الورد المثلج

يساعد الكركديه على تخفيض الكولسترول في الدم ويحافظ على صحة القلب، كما يعمل على تحسين عملية الهضم ويحمي من الإصابة بالإمساك، لذا نقدم لك طريقة عمل عصير الكركدية بماء الورد.

طريقة عمل عصير الكركدية بماء الورد

المقادير

- أوراق الكركديه : نصف كوب

- الماء : لتر ونصف

- سكر : ربع كوب

- ماء الورد : ربع كوب

طريقة التحضير

في وعاء عميق ضعي أوراق الكركديه مع الماء وضعيه في الثلاجة لحوالي 6 ساعات.

صفّي عصير الكركديه من الأوراق.

أضيفي السكر وماء الورد لعصير الكركديه وحركي جيداً حتى يذوب السكر.

أسكبي العصير في أكواب التقديم وقدميه بارداً.