عاجل
كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة أزلية لليهود (فيديو) تأجيل زياده أسعار الكهرباء يكلف الدولة 35 مليار جنية
الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يحسن عملية الهضم.. طريقة عمل عصير الكركدية بماء الورد المثلج

عصير الكركدية
عصير الكركدية

يساعد الكركديه على تخفيض الكولسترول في الدم ويحافظ على صحة القلب، كما يعمل على تحسين عملية الهضم ويحمي من الإصابة بالإمساك، لذا نقدم لك طريقة عمل عصير الكركدية بماء الورد.

 

طريقة عمل عصير الكركدية بماء الورد

المقادير

- أوراق الكركديه : نصف كوب

- الماء : لتر ونصف

- سكر : ربع كوب

- ماء الورد : ربع كوب

 

txt

مشروبات تخفض مستويات الكولسترول فى الدم.. منها عصير الطماطم

طريقة التحضير

في وعاء عميق ضعي أوراق الكركديه مع الماء وضعيه في الثلاجة لحوالي 6 ساعات.

صفّي عصير الكركديه من الأوراق.

أضيفي السكر وماء الورد لعصير الكركديه وحركي جيداً حتى يذوب السكر.

أسكبي العصير في أكواب التقديم وقدميه بارداً.

مواد متعلقة

مشروبات تخفض مستويات الكولسترول فى الدم.. منها عصير الطماطم

يقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالموز

طريقة تحضير عصير التوت بدون سكر

عصير الفراولة يعزز صحة الدماغ.. دراسة تكشف مفاجأة