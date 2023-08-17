إطلاق مسابقة "ميتافيرس للشركات الناشئة 2023"

بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية، تُنظم مسابقة ميتافيرس للشركات الناشئة تحت شعار "الواقع الممتد من أجل الصالح العام" في الفترة من 21 أغسطس إلى 14 سبتمبر بالشراكة مع شركة "ميتا" والجامعة الأمريكية بالقاهرة وأكاديمية ميتافيرس وشركة سيمبلون.

ويتم إطلاق المسابقة خلال ندوة عبر الإنترنت يوم 21 أغسطس، يليها محاضرة استكشافية لتسليط الضوء على التكنولوجيات التي تدمج الواقع بالعالم الرقمي أو عالم افتراضي يحاكي الواقع.

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة التي تطبق هذا النوع من التكنولوجيات وحلول الميتافيرس في نماذج أعمالها عبر مختلف الصناعات تماشيًا مع واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

وتُعد المسابقة رحلة لاكتشاف الفرص الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا الواقع الممتد وحالات استخدامها. وسيتم خلال المسابقة تسليط الضوء على دور تكنولوجيا الواقع الممتد في خلق تجارب تعليمية غامرة، ونمو اقتصاد قطاع السياحة، وسهولة النفاذ إلى التعليم لعددٍ أكبر من الأفراد، وتحفيز التنمية الحضرية، إلى جانب دورها في مجالات أخرى، منها الألعاب الرقمية والتكنولوجيا المدنية والبيئة والسلامة الصناعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وتتمثل أهداف المسابقة في تحفيز نمو الشركات الناشئة، وجمع المشاركين مع خبراء من الأوساط الأكاديمية وقادة الصناعة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدة الشركات الناشئة على جذب فرص التمويل، وتنمية المجتمعات المحلية من خلال رعاية الأفكار الواعدة، والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة.

