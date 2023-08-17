انطلاق هاكاثون الشباب العربي تحت شعار حلول من أجل التغيير

ينطلق "هاكاثون الشباب العربيّ" 2023 تحت شعار "حلول من أجل التغيير"، ويتكون من خمس مسابقات منفصلة في كلٍ من مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية. وتستضيف المسابقة في مصر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



وتنظم شركة بيبسيكو "هاكاثون الشباب العربيّ" بالتعاون مع مؤسسة بيبسيكو ومركز الشباب العربي وحاضنة "بلاج أند بلاي". ويُعد الهاكاثون مبادرة إقليمية بقيادة بيبسيكو، تم إطلاقها خلال النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP27 بهدف دعم الشباب وحثهم على إيجاد حلول فعّالة للتحديات البيئية. ويستمر الهاكاثون لثلاثة أيام ويركز على توليد أفكار مبتكرة لمجابهة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة، مع التركيز على أربعة مواضيع بيئية: المياه والمناخ والاقتصاد الدائري والزراعة.



والتقديم في الهاكاثون مفتوح للشباب بين ١٨ و٣٥ عامًا، بما في ذلك طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المراحل المبكرة، الذين يتطلعون إلى توليد فكرة أولية أو تطوير فكرة قائمة والعمل على وضعها في إطار فعال خلال الهاكاثون.



وستقوم الأفرقة المشاركة في الهاكاثون بتطوير أفكارها ومشاريعها تحت إشراف ودعم موجهين وخبراء في مجال الاستدامة. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز، وستحصل الأفرقة المتميزة على دعم للمشاركة في الحدث النهائي في دبُي. وفي المرحلة الأخيرة من الهاكاثون، ستتنافس الأفرقة الفائزة من كل دولة على المراكز الأولى. وسيستعرض المتنافسون حلولهم أمام لجنة من الخبراء لتقييمها.



وسيتأهل ثلاثة متسابقون نهائيون من كل دولة للمشاركة في الهاكاثون النهائي الذي سيُنظم بالتزامن مع النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP28. وستحصل أفضل ثلاثة أفرقة على جائزة من مؤسسة بيبسيكو ودعم حاضنة "بلاج أند بلاي".



وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول 30 ألف دولار، والثاني 20 ألف دولار، والثالث عشرة آلاف دولار، تُقدَم في صورة منحة نقدية تُنفق على تحويل الفكرة الفائزة إلى شركة ناشئة، كما يحصل الفائزون على فرصة تدريب لمدة شهر من "بلاج أند بلاي".



آخر موعد للتقديم في المسابقة في مصر يوم 9 سبتمبر.