إغلاق متجر Xbox 360 في يوليو 2024

كشفت Microsoft عن موعد إغلاق متجر Xbox 360 أبوابه. لن تتمكن بعد الآن من شراء الألعاب أو التوسعات أو أي شيء آخر على وحدة تحكم Xbox 360 أو السوق بعد 29 يوليو 2024. أي ألعاب Xbox أو Xbox 360 أصلية ومحتوى DLC متوافق مع الإصدارات السابقة على Xbox One أو Series X / S سيظل متاحًا للشراء على واجهات المحلات الجديدة لوحدات التحكم.

سيتوقف تطبيق Microsoft Movies & TV عن العمل على وحدة التحكم في نفس التاريخ ، لذا لن تتمكن من استخدامه لمشاهدة العروض التلفزيونية والأفلام. سيبقى أي محتوى اشتريته من متجر Xbox 360 في مكتبتك ويمكنك مشاهدته على أجهزة Windows 10 و 11 و Xbox One و Xbox Series X / S. يمكنك أيضًا مشاهدة أي عناوين مع توافق Movies Anywhere على التطبيق والموقع الإلكتروني لتلك الخدمة.



لا يزال بإمكانك شراء ألعاب Xbox 360 ومحتويات أخرى من خلال واجهة متجر وحدة التحكم حتى يوليو القادم (لا يزال بإمكانك العثور على نسخ مادية مستعملة من الألعاب التي تريد لعبها أيضًا). ستظل أي ألعاب لديك في مكتبتك تعمل على Xbox 360 بعد إغلاق المتجر ، وستتمكن من الوصول إلى العديد منها على Xbox One و Xbox Series X / S من خلال التوافق مع الإصدارات السابقة أيضًا. تلاحظ Microsoft أنها عززت العديد من عناوين Xbox 360 على السلسلة X / S ، مضيفة ميزات مثل FPS Boost و Auto HDR وأوقات تحميل أكثر سرعة.

سيستمر دعم ميزات تعدد اللاعبين في ألعاب Xbox 360 طالما أن الناشرين والمطورين يحتفظون بخوادم عناوينهم قيد التشغيل. ستتمكن من حفظ ألعابك والتقدم إلى السحابة أيضًا ، والمتابعة من حيث توقفت على Xbox One أو Xbox Series X / S.

يبلغ عمر جهاز Xbox 360 هذا العام 18 عامًا (كما يمكنني أن أقول على أفضل وجه) لقد مرت خمس سنوات منذ إصدار آخر لعبة له. ربما لا يكون من المنطقي بالنسبة لشركة Microsoft إبقاء المتجر مفتوحًا. ومع ذلك ، فإن إغلاق المتجر سيمنع اللاعبين من شراء العديد من الألعاب الرقمية فقط ، مما يجعل هذه الخطوة بمثابة ضربة للحفاظ على اللعبة.

بعد أن احتج المعجبون على خطة Sony لإغلاق متجر PlayStation 3 و PlayStation Vita في عام 2021 ، رضخت الشركة وأبقتها مفتوحة (على الرغم من أنها اتبعت إغلاق متجر PSP). من ناحية أخرى ، تجعل Sony اللاعبين يقفزون من خلال عدد قليل من الأطواق الإضافية لشراء ألعاب PS3 و Vita حيث لا تقبل واجهة المتجر الرقمي بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو مدفوعات PayPal بشكل مباشر. في عام 2022 ، أنشأت Sony فريق الحفاظ على اللعبة.