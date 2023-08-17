هنا الزاهد شقية وجذابة بالجينز اللافت

نشرت الفنانة هنا الزاهد زوجة الفنان أحمد فهمي بعض الصور لإطلالتها الشبابية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة شبابية جذابة، حيث ارتدت تي شيرت شبابي باللون البينك ونسقت عليه بنطال جينز ينتمي لقصة الهاي ويست صمم من الجينز باللون الازرق الفاتح، فيما انتعلت حذاء مسطح باللون الأبيض.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الناعم وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

هنا الزاهد

هنا الزاهد (5 يناير 1994 -) ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا.

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.