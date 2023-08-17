Alan Wake II تصل في 27 أكتوبر

لا يزال تقويم الخريف المزدحم لإصدارات اللعبة في حالة تغير مستمر. قامت شركة Remedy Entertainment والناشر Epic Games بتأجيل تاريخ إصدار Alan Wake II لمدة 10 أيام حتى 27 أكتوبر ، ويبدو أن القرار لا يتعلق تحديدًا بمنح الاستوديو مزيدًا من الوقت لتنقيح اللعبة. جاء في تغريدة على حساب Alan Wake Twitter (ugh، X) أن "شهر أكتوبر هو شهر رائع لإطلاق الألعاب ونأمل أن يوفر هذا التحول في التاريخ مساحة أكبر للجميع للاستمتاع بألعابهم المفضلة".

لا يقتصر الأمر على منح Alan Wake II مسافة أكبر قليلاً من بعض الألعاب الجديدة الرئيسية الأخرى التي تنخفض في ذلك الوقت تقريبًا ، بل إنه يجعل عنوان رعب البقاء أقرب قليلاً إلى Halloween. في غضون ذلك ، لن تضطر إلى الانتظار لفترة أطول لمعرفة المزيد عن اللعبة ، والتي سيتم عرضها في حدث الافتتاح الليلي لـ Gamescom يوم الثلاثاء المقبل. تقول التغريدة: "لا يمكننا الانتظار لنريكم ما سيفعله الروائي المفضل لدى الجميع في ذا دارك بليس الأسبوع المقبل". "شكرا لصبرك!"

شهر أكتوبر هو شهر حافل بالألعاب بشكل خاص. لم يعد Alan Wake 2 يصل في نفس الأسبوع مع Super Mario Bros. Wonder and Marvel's Spider-Man 2 ، ولكنه يصل الآن بعد أيام قليلة من وصول لعبة Metal Gear Solid: Master Collection ولعبة في غرفة قيادة مماثلة في الشكل وحده في الظلام.

هناك العديد من الألعاب البارزة الأخرى المقرر إطلاقها في ذلك الشهر ، بما في ذلك Detective Pikachu Returns و Forza Motorsport و Lords of the Fallen و Cities Skylines II. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، سعت Ubisoft إلى إنشاء نافذة صغيرة لنفسها من خلال تقديم تاريخ إصدار Assassin's Creed Mirage لمدة أسبوع حتى الخامس من أكتوبر ، في حين أن Batman: Arkham Trilogy ستتحطم على Nintendo Switch في 13 أكتوبر. تفو. آمل أن تكون قد تمرن بالفعل على تمدد إصبعك قبل وفرة الألعاب هذه.