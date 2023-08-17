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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بمكوّن واحد| تخلصي من الثلج المتراكم في الثلاجة

تنظيف الثلج المتراكم
تنظيف الثلج المتراكم

تلاحظ ربات المنزل تراكم الثلج في ظهر الثلاجة، مما قد يؤثر على فعالية الفريزر بمرور الوقت، وتعد مهمة إزالته من المهام الصعبة بالنسبة للبعض، لذلك نقدم لك طريقة سحرية وبمكون واحد سيخلصك من هذه المشكلة.

 

إزالة الثلج المتراكم في الثلاجة

طريقة إزالة الثلج المتراكم في الثلاجة

قم بفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء تمامًا.

 أفرغ الفريزر من جميع المواد المخزنة داخله.

 قم بإزالة الرفوف من الداخل.

شغل مجفف الشعر واستخدمه لتوجيه الهواء الساخن مباشرة على التراكمات الثلجية داخل الفريزر.

ستبدأ التراكمات بالذوبان بفضل الحرارة.

 بعد الانتهاء، نظف الفريزر بلطف وأعد وضع الرفوف في مكانها.

 أعد ترتيب المواد المخزنة في الفريزر.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء وشغّله مرة أخرى.

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