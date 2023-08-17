لمدة 6 أشهر.. غلق كلى لطريق الواحات أمام حركة المرور

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات ، تحديداً من الجهة المقابلة لمحطة الوقود "توتال" وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه مناطق 6 أكتوبر.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق الواحات أمام حركة المرور فى الإتجاه والموقع المشار إليهما .. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16/2/2024.. وإجراء تحويل حركة المرور بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم إلى الطريق المستحدث (طريق داعم – طريق رئيسى) وكذا إستحداث (2 رامب) للدخول إلى مسار التحويلة ، وذلك على النحو التالى :



حركة المركبات بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير إتجاه مناطق الحى المتميز تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدى إلى طريق الخدمة وصولاً إلى مدخل الحى المتميز.



حركة المركبات بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير إتجاه مناطق 6 أكتوبر تسلك الرامب الثانى (المستحدث) المؤدى إلى الطريق الرئيسى البديل وإستكمال السير بمسار التحويلة للعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال وصولاً لمناطق 6 أكتوبر.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

