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الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ميرهان حسين تخضع لجلسة تصوير بالخلخال الهندي

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، اثناء استجمامها العطلة الصيفية على الشاطئ.
وتألقت ميرهان حسين بإطلالة صيفية تتناغم مع الاجواء حيث ارتدت مايوه وكاش مايوه باللون البرتقالي الفاقع عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي وتزينت ببعض الاكسسوارات الشبابية مع الخلخال اللافت في احد ساقيها.
واختارت نظارة شمس تناغمت مع ملامحها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل والماسكرا السوداء ولون الوردي في الشفاه، تاركة خصلات شعرها الاسود وراء ظهرها بشكل ناعم.
ميرهان حسين

ميرهان حسين (28 أكتوبر 1982 -)، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.

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