Call of Duty: Modern Warfare III تشمل أكبر سلسلة من خرائط الزومبي على الإطلاق

كشفت Activision عن الكثير حول Call of Duty: Modern Warfare III ، حيث كشفت عن المزيد حول ما يمكن للاعبين توقعه من الإدخال التالي في السلسلة التي أعيد تشغيلها. لسبب واحد ، يبدو أن عشاق وضع Zombies في Call of Duty في انتظار المتعة. تعد Activision بأكبر خريطة للوضع حتى الآن. ستكون قادرًا على التعاون مع فرق أخرى لأول مرة ومحاولة النجاة من "جحافل ضخمة" من الزومبي.

على الرغم من أن Sledgehammer Games تقود التطوير في Modern Warfare III ، إلا أن مجموعة من استوديوهات Activision الأخرى تقدم يد المساعدة. Treyarch ، أحد مطوري Call of Duty الأساسيين ، تعامل مع وضع Zombies لهذا العام ، والذي يحكي قصة "Dark Aether". إلى جانب الأسرار التي يجب اكتشافها ومجموعة متنوعة من المهام التي يجب التحقق منها ، تشتمل Zombies على "تجربة بقاء على قيد الحياة في PvE للعالم المفتوح" وبعض أكبر الأعداء في تاريخ الامتياز ، حسبما قالت Activision.

ليس Zombies هو الوضع الرئيسي الوحيد متعدد اللاعبين ، بالطبع ، وسوف يشيد MWIII بإحدى النقاط العالية في السلسلة. ستكون كل واحدة من الخرائط الأصلية الستة عشر متعددة اللاعبين من إصدار 2009 من Modern Warfare 2 متاحة في البداية. قام Sledgehammer بتحديث الخرائط الكلاسيكية مثل Terminal و Highrise مع أوضاع وميزات لعب جديدة. ستصل أكثر من 12 خريطة جديدة مقابل ست خرائط في المواسم المستقبلية.

من القفزة ، ستكون هناك ثلاث خرائط معركة جديدة ستلعب عليها في أوضاع الحرب البرية والغزو ، جنبًا إلى جنب مع خريطة الحرب. يمثل هذا الأخير عودة War Mode التي جعلت مسلسلها ينحني في Call of Duty: WWll لعام 2017.

يمكنك توقع ميكانيكا حركة جديدة ، مثل Tac-Stance للقتال التكتيكي عن قرب. تقول Activision إن Sledgehammer قد حسَّنت ميكانيكا إلغاء إعادة التحميل وإلغاء الشريحة ، بينما يجب أن تجدها أسرع لتوجيه المشاهد بعيدًا عن الشريحة. وفي الوقت نفسه ، ستكون جميع الامتيازات متاحة في بداية مباراة متعددة اللاعبين ، بما في ذلك حركة صامتة جديدة تسمى Covert Sneakers.

سيسعد العديد من اللاعبين عندما يعلمون أن الخريطة المصغرة ذات النقاط الحمراء الكلاسيكية قد عادت بعد أن حذفتها Infinity Ward من Modern Warfare II العام الماضي. سيكون هناك نظام تصويت على الخريطة ، في حين أن Sledgehammer أعطت اللاعبين دفعة صحية ، مما سيزيد من وقت القتل - أنا متأكد من أن اللاعبين لن يكون لديهم أي آراء على الإطلاق حول هذا التغيير.

لن تضطر بالضرورة إلى البدء من جديد بمجموعتك من العتاد متعدد اللاعبين من البداية. في الأسبوع الماضي ، أكدت Activision أنه للمرة الأولى ، سيتمكن اللاعبون من نقل جميع العناصر غير المؤمنة (بما في ذلك الأسلحة والمشغلين) من Modern Warfare II إلى Modern Warfare III.

جندي يسير عبر بعض الأخشاب في وضع الحملة في Call of Duty: Modern Warfare III.

ألعاب المطرقة / Actvision

علاوة على كل ميزات اللاعبين المتعددين ، هناك مسألة صغيرة تتعلق بالحملة. هذا هو تكملة مباشرة للعبة العام الماضي وتواصل قصة Modern Warfare مع فرقة العمل 141 التي تتطلع إلى القضاء على الشرير القومي المتطرف فلاديمير ماكاروف. هذه المرة ، هناك نوع جديد من المهام يسمى Open Combat. يوفر هذا للاعبين فرصة اختيار المسار الخاص بهم من خلال مستوى وسيكون لديهم طرق متعددة لإكمال الأهداف. تم تصميم هذه المستويات للتغلب على أساليب اللعب المفضلة للاعبين ، لذلك إذا كنت تفضل أسلوبًا خفيًا على أسلوب يتسم بالحيوية ، فقد تقدر مرونتها.

أصدرت Activision أيضًا مقطعًا دعائيًا جديدًا للعبة ، والذي يدعم التكهنات بأنه سيكون هناك مشهد جديد للمهمة المثيرة للجدل No Russian مهمة من Modern Warfare 2. العبارةتظهر عبارة "لا روسي" في رسالة نصية قبل أن يوجه المستلم مسدسًا أثناء سيره في طائرة.

ستصل لعبة Call of Duty: Modern Warfare III إلى PS4 و PS5 و Xbox One و Xbox Series X / S والكمبيوتر الشخصي (عبر Steam و Battle.net) في العاشر من نوفمبر. سيكون هناك إصدار تجريبي مفتوح مجاني مسبقًا ، وسيحصل أولئك الذين يطلبون مسبقًا على وصول مبكر. سيتمكن هؤلاء الأشخاص أيضًا من لعب الحملة لمدة تصل إلى أسبوع قبل تاريخ الإصدار الرسمي للعبة.