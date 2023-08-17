منشق عن الإخوان: فريد عبدالخالق اعترف إن سيد قطب كون تنظيماً مسلحاً

قال خميس الجارحي، منشق عن الإخوان الإرهابية، إن 90% من أفراد جماعة الإخوان شباب مستخدم لا يدري عن الفكرة شيئا، لكن العاطفة الدينية تحركهم وتجعلهم يصدقون القيادات.

جماعة الإخوان

وأضاف منشق عن الإخوان، أن فريد عبدالخالق أحد الرعيل الأول من جماعة الإخوان، قال لقناة الجزيرة قبل أحداث يناير 2011، إن ما حدث في المنشية عام 1954 بخصوص محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر لم يكن مسرحية، ولكن أحد الإخوان حاول قتل جمال عبدالناصر دون علم المرشد.

وتابع: "كانوا يربوننا في الجماعة على أن ما حدث في المنشية تمثيلية دبرها نظام ثورة 23 يوليو لإلقاء القبض على الجماعة وهذا الأمر صدمني، بالاضافة الى ان قواعد الجماعة لا تعرف عن سيد قطب إلا أنه الشهيد الذي رفض أن يكتب كلمة تأييد لطاغية وهو جمال عبدالناصر، وقالوا إنه قال عبارة مأثورة وهي أن الإصبع الذي يسبح لوحدانية الله في كل صلاة يأبى أن يكتب كلمة تأييد للطاغية، ولكن ما قاله فريد عبدالخالق أنه أعدم بسبب تكوين تنظيم مسلح.

وقال منسق عن الإخوان، إن المرشد أرسل عبدالخالق عند سيد قطب حتى يثنيه عن هذه الفكرة، ولكن سيد قطب رفض، وقبض على التنظيم فقبض على الإخوان".

جاء ذلك في حواره مع برنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز.