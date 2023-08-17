ضبط 5700 كيلو سكر و8481 زجاجة زيت تموين بأسيوط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية داخل مخزن في مركز أبو تيج، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة.

تلقى المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط، معلومات حول تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية داخل مخزن في مدينة أبو تيج. وبعد عرض المعلومات على اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تم تشكيل لجنة لمراجعة المخزن وضبط السلع بسرعة.

انتقلت اللجنة بقيادة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في أسيوط، وعضوية أمجد ألفونس وأحمد سيد وأحمد عبد الهادي ووليد سمير وخالد عبد العظيم وأحمد عبد الفتاح ومجلس ومدينة أبو تيج، بالتعاون مع العميد أحمد شكري، رئيس مباحث التموين في أسيوط، والعقيد وائل نجاتي، وكيل إدارة مباحث التموين في أسيوط.

تم مفاجئة المخزن في بندر أبو تيج، وتم ضبط المدعو "ا. ا. خ"، وتم ضبط 5700 كجم من السكر التمويني و888 زجاجة من زيت التموين المرمر و960 زجاجة من زيت التموين السارة و10200 كيس من المكرونة التموينية و350 كجم من الدقيق التمويني و440 علبة من السجائر مختلفة الأنواع.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وسيتم عرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

ضبط 5700 كيلو سكر و8481 زجاجة زيت تموين وسلع تموينية اخري بابوتيج

ضبط 5700 كيلو سكر و8481 زجاجة زيت تموين وسلع تموينية اخري بابوتيج

ضبط 5700 كيلو سكر و8481 زجاجة زيت تموين وسلع تموينية اخري بابوتيج

ضبط 5700 كيلو سكر و8481 زجاجة زيت تموين وسلع تموينية اخري بابوتيج

ضبط 5700 كيلو سكر و8481 زجاجة زيت تموين وسلع تموينية اخري بابوتيج

ضبط 5700 كيلو سكر و8481 زجاجة زيت تموين وسلع تموينية اخري بابوتيج

ضبط 5700 كيلو سكر و8481 زجاجة زيت تموين وسلع تموينية اخري بابوتيج