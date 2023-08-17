يايسله أول مدرب ألماني يحقق انتصارين في انطلاق الدوري السعودي

قاد المدرب الألماني ماتياس يايسله، أهلي جدة للفوز الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على الخليج بثلاثية مقابل هدف.

وأصبح يايسله أول مدرب ألماني في تاريخ الدوري السعودي يسجل انتصارين في أول مباراتين في المسابقة.

وكان أهلي جدة قد فاز على الحزم في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتصدر أهلي جدة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط، ويستعد الأهلي لخوض ثالث مبارياته أمام الأخدود يوم الخميس المقبل، على ملعب عبدالله الفيصل.

وأبرم نادي أهلي جدة عدة صفقات من العيار الثقيل حتى الأن في الميركاتو الصيفي، أبرزها الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادما من تشيلسي وآلان سان ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد وروبرتو فيرمينو من ليفربول وفرانك كيسيه من برشلونة وروجر إيبانيز من روما ورياض محرز من مانشستر سيتي.