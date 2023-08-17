مايكروسوفت تعقد حدثًا خاصًا في 21 سبتمبر

يقترب الصيف من نهايته ، مما يعني أن موسم الخريف المزدحم بالأحداث التقنية على وشك الانتهاء. قامت Microsoft بتمييز أراضيها عن طريق إرسال دعوات "حفظ التاريخ" إلى "حدث خاص" في مدينة نيويورك في الحادي والعشرين من سبتمبر ، لكن الشركة لم تقدم أي تفاصيل حول ما يمكن توقعه حتى الآن.

قد يكون هذا حدثًا كبيرًا في سقوط الأجهزة من Microsoft ، حيث تكشف الشركة عادةً عن أحدث أجهزة Surface وغيرها من المعدات. إذا كان الأمر كذلك ، فهذا يعني أن Microsoft ستعود إلى مكانها القديم في أواخر سبتمبر بعد التحول إلى تاريخ أكتوبر من العام الماضي. على أي حال ، نظرًا لتركيز الشركة على مدار العام الماضي أو نحو ذلك ، فمن المحتمل أن تتحدث قليلاً عن مساعيها المختلفة للذكاء الاصطناعي خلال هذا العرض. هناك دائمًا فرصة للتعرف على ميزات Windows 11 الجديدة أيضًا.



بدأ تقويم الخريف لصناعة التكنولوجيا في الظهور. عادةً ما تعرض Apple أحدث قائمة من أجهزة iPhone (والتي قد تحتوي أو لا تحتوي على منافذ شحن USB-C هذا العام) في أوائل إلى منتصف سبتمبر ، لكنها لم تؤكد التاريخ بعد. كما لم تفعل Google ، التي ستكشف بالتأكيد عن أجهزة Pixel الجديدة الخاصة بها في وقت ما في الشهر أو الشهرين المقبلين. تعقد أمازون حدثًا خاصًا بالأجهزة في 20 سبتمبر ، أي قبل يوم واحد من مؤتمر مايكروسوفت. في غضون ذلك ، سنتعلم المزيد عن Meta Quest 3 في Meta Connect في 27 سبتمبر.