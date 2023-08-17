زلزال عنيف يضرب عاصمة كولومبيا بقوة 6.3 درجة

ضرب زلزال قوته 6.3 درجة ضرب العاصمة الكولومبية "بوغوتا"، مما دفع السكان المذعورين إلى الفرار من المنازل والمكاتب والمطاعم، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء اليوم الخميس.

وبعد دقائق وقعت توابع، بينما كان الناس يتجمهرون في الشوارع.

وقال أدريان ألاركون (43 عاما): "كان قويا واستمر لوقت طويل. نهض جميع زملائي ونظرنا لبعضنا البعض ولسان حالنا يقول: ماذا سنفعل؟".

منطقة بارك 93 المُزدحمة

ويعمل ألاركون في منطقة بارك 93 المزدحمة بالعاصمة.

وقالت هيئة الدفاع المدني في كولومبيا إنه جرى إجلاء السكان بالكامل من بلدية كالفاريو الواقعة في منطقة ميتا، جنوب شرقي العاصمة المرتفعة عن سطح البحر.

وتهشمت نوافذ في المنطقة من جراء الزلزال وتوابعه.

وأفادت الهيئة بحدوث انهيار أرضي في فييافيسينسيو القريبة، وقالت إن طاقمها يتفقد إذا ما كانت هناك عواقب أخرى للزلزال.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة إزالة آثار الكوارث الطبيعية (AFAD)، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة، سجل، الخميس، في محافظة أديامان التركية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأفادت الإدارة في رسالة نشرتها على تويتر: تم تسجيل هزات مساء الخميس في منطقة جيولباشي.

وتقع بؤرة الزلزال على عمق 5.43 كلم.