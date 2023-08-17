"قومي المرأة" بأسيوط يقيم أمسية فنية ثقافية في المناشي بمركز ديروط

نظم المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط اليوم الخميس أمسية ضمن أمسيات الأسرة المصرية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحت إشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط وذلك في القرية المناشي بمركز ديروط ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك حرصًا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



وحضر الأمسية فتحي صلاح عضو الفرع وموظفي الفرع ورائدات المجلس والمتطوعات، واستهدفت 100 طفل و80 سيدة و20 رجلا بإجمالي 200 فرد.



واشتملت الأمسية على عدة أنشطة، من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

كما شملت الأمسية فقرات أغاني وطنية وعرض مواهب أطفال القرية وعروض التنورة.

القومي للمراة باسيوط يقيم امسية فنية ثقافية في المناشي بمركز

القومي للمراة باسيوط يقيم امسية فنية ثقافية في المناشي بمركز

القومي للمراة باسيوط يقيم امسية فنية ثقافية في المناشي بمركز